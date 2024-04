Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 10 aprile: le regioni interessate

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tornano maltempo e piogge diffuse su molte zone sull'Italia dove nelle prossime ore assisteremo a un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una situazione che ha spinto la Protezione civile a valutare per domani 10 aprile una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su cinque regioni del centro nord. Tutta colpa di una nuova perturbazione di origine atlantica che da domani farà irruzione sulla Penisola, accompagnandosi a una massa di aria fredda che farà retrocedere momentaneamente l’alta pressione africana, portando condizioni decisamente più autunnali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La massa di aria fredda, che si spingerà lungo su tutta l'Italia fino al sud, sarà responsabile di una nuvolosità diffusa con piogge e temporali e ma anche di un tracollo delle temperature dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di protezione civile ha valutato per domani 10 aprile una allerta meteo gialla per rischio temporali su alcuni settori di Abruzzo, Lombardia e Umbria e allerta idrogeologica sui medesimi settori e su alcune zone di Trentino Alto Adige e Veneto. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 10 aprile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 10 aprile

Le previsioni meteo per domani mercoledì 10 aprile 2024 indicano nuvolosità estesa fin dal mattino su tutto il nord con piogge o temporali su Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia-Romagna e nevicate su Alpi e Prealpi al di sopra dei 1500 metri. Tante nuvole anche al centro con piogge al mattino su Toscana e Sardegna e al pomeriggio su Umbria e Appennino laziale. Al sud, infine, molte nubi su Molise, regioni tirreniche e nord Sicilia con deboli piogge e qualche isolato rovescio, ma in attenuazione dal pomeriggio.