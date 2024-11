video suggerito

Allerta meteo arancione e gialla per maltempo e scuole chiuse domani lunedì 11 novembre: elenco delle regioni Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, per domani lunedì 11 novembre è stata dichiarata allerta meteo arancione su settori della Sicilia, dove i sindaci di alcuni comuni hanno già deciso di tenere chiuse le scuole, e allerta meteo gialla su settori di Sicilia, Calabria e Sardegna. Atteso anche un sensibile calo delle temperature. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Inizio di settimana all'insegna del maltempo al Sud e in particolare sulle Isole maggiori. Per questo per domani, lunedì 11 novembre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione e gialla per temporali tra Sicilia, Sardegna e Calabria.

Nello specifico, stando al bollettino aggiornato pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione per rischio temporali e idraulico su alcuni settori della Sicilia e allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su settori di Sicilia, Calabria e Sardegna.

Allerta meteo arancione lunedì 11 novembre sulla Sicilia e scuole chiuse

Nello specifico, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico sui seguenti settori della Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico. Il maltempo torna così a colpire la zona della provincia di Catania, dove già nei giorni scorsi le piogge abbondanti avevano creato disagi e allagamenti.

Per questo, i sindaci di alcuni comuni hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni e grado. Tra questi, le lezioni saranno sospese domani a Giarre, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Riposto, Mascalucia, Santa Venerina (provincia di Catania) e San Teresa di Riva, Furci Siculo, Forza d’Agrò, Letojanni, Nizza di Sicilia, Alì, Roccalumera, S. Alessio Siculo, Savoca, Pagliara, Mandanici (provincia di Messina).

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio domani

Per quanto riguarda l'allerta gialla, ecco di seguito l'elenco dei settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

Meteo, le previsioni per lunedì 11 novembre

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 11 novembre, ci sarà un "leggero calo delle temperature con venti moderati orientali" mentre al Sud ci saranno anche le piogge. La situazione è inoltre destinata a peggiorare nel corso della settimana: già martedì si prevede un deciso calo delle temperature massime pari anche a 7-8 gradi e le prime nevicate oltre i 1.400 metri su Alpi e Appennini.