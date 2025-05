video suggerito

Allerta meteo arancione e gialla per domani 16 maggio, scuole chiuse per maltempo: le regioni a rischio Proseguirà anche domani, venerdì 16 maggio, la fase di maltempo che sta interessando l’Italia. Per questo la Protezione Civile, sulla base delle attuali previsioni, ha valutato un’allerta meteo arancione e gialla su 11 regioni. Proprio a causa dei fenomeni, anche intensi, che potrebbero verificarsi nelle prossime ore, scuole chiuse a Catanzaro e Lamezia Terme. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proseguirà anche domani, venerdì 16 maggio, la fase di maltempo che sta interessando l'Italia. Per questo la Protezione Civile, sulla base delle attuali previsioni, ha disposto e pubblicato sul proprio sito un'allerta meteo arancione e gialla su 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia.

Proprio a causa dei fenomeni, anche intensi, che potrebbero verificarsi nelle prossime ore, è stata decisa la chiusura delle scuole a Catanzaro e Lamezia Terme.

Foto Protezione Civile

Allerta meteo, scuole chiuse a Catanzaro e Lamezia Terme

Scuole chiuse domani a Catanzaro a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. L'ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche.

"Stante la previsione di precipitazioni intense, già dal pomeriggio di oggi – è detto in una nota del Comune – si raccomanda la cittadinanza a prestare la massima prudenza e attenzione negli spostamenti e ad evitare il transito lungo aree critiche come sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomare".

A causa delle avverse condizioni meteo anche il sindaco di Lamezia Terme ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura, nella giornata di domani 16 maggio, di tutte le scuole cittadine.

"Verificato che lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone – è scritto nell'ordinanza – oltre che determinare disagi alla circolazione stradale e al transito pedonale, con correlati rischi per l'intera popolazione, al fine anche di prevenire situazioni di pericolo, in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio, si ritiene opportuno disporre la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli asili nido comunali, compreso il plesso facente parte dell'Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido".

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Di seguito le zone interessate dall'allerta arancione e gialla disposta dalla Protezione Civile per la giornata di domani, venerdì 16 maggio:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Marc-6, Marc-2, Marc-4 Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.