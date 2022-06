Allerta meteo domani 3 giugno per maltempo e temporali: tutte le Regioni a rischio La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla venerdì 3 giugno in tre regioni.

A cura di Antonio Palma

Ci saranno anche maltempo, pioggia e temporali a caratterizzare la giornata meteorologica di venerdì 3 giugno in Italia con una allerta meteo su diverse regioni e settori del Paese. Oltre a sole e all'intenso caldo africano che porteranno temperature eccezionalmente elevate, in particolare al Centro-Sud, infatti, assisteremo anche all'irruzione di correnti di aria più fresca al nord dove assisteremo a un deciso e improvviso peggioramento del tempo. Come informa il Dipartimento della Protezione civile, sono tre le regioni in allerta meteo gialla per domani venerdì 3 giugno.

Ad essere interessati dal maltempo sono in sostanza i settori alpini e prealpini ma anche le contigue aree pianeggianti del nord dove assisteremo a temporali, localmente anche intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Il peggioramento del tempo in questi settori è dovuto a Flussi dia instabili di provenienza sud-occidentale che interesseranno, già dalle prossime ore, le nostre regioni settentrionali, determinando condizioni di tempo perturbato.

Allerta meteo gialla in tre regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili dei fenomeni in atto, dunque il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani 3 giugno una allerta meteo gialla per rischio temporali su settori di Lombardia, Piemonte e Veneto.

L’avviso delle criticità meteorologiche previste sull’Italia per domani, prevede già dalla serata di oggi, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima sulla Provincia Autonoma di Bolzano, in estensione a Piemonte, Lombardia e successivamente al Veneto. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte meteo di venerdì 3 maggio

Tutte le criticità meteo, idrogeologiche e idrauliche sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Ecco tutte le allerte meteo di domani:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini