Allerta Listeria: richiamate tortine di merluzzo nordico dai supermercati Lidl Ancora un richiamo legato al batterio. Le tortine di merluzzo distribuite da Lidl sono state prodotte dall’azienda Jeka Fish A/S, nello stabilimento di Havnen 70 a Lemvig, in Danimarca (marchio di identificazione DK 4047 EF).

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sul sito del Ministero della Salute è apparsa una nuova allerta alimentare. Riguarda il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di tortine a base di merluzzo nordico (“Cod Fishcakes”) a marchio Sødergården per rischio microbiologico legato alla Listeria. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 340 grammi con la data di scadenza 06/12/2022 e distribuito da Lidl.

Le tortine di merluzzo sono state prodotte dall’azienda Jeka Fish A/S, nello stabilimento di Havnen 70 a Lemvig, in Danimarca (marchio di identificazione DK 4047 EF). La denominazione da vendita riporta la dicitura “Preparazione a base di merluzzo nordico”.

Non c’è alcuna indicazione per quanto riguarda i numeri di lotti coinvolti dal richiamo alimentare del caso. È presente però il riferimento che riguarda invece la data di scadenza o termine minimo di conservazione. Si tratta del giorno 6 dicembre 2022.

In via cautelativa, l’azienda invita a non consumare il prodotto con la data di scadenza indicata e a riportarlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso. Il produttore precisa anche che le tortine di pesce segnalate sono da consumarsi solo previa cottura e che pertanto il richiamo è da considerarsi puramente precauzionale.

Si tratta solo dell'ultimo richiamo di un prodotto alimentare dell'ultimo periodo (in ordine di tempo è toccato ad alcuni tranci di mortadella). Recentemente a Fanpage.it, il Tenente Colonnello Dario Praturlon ha spiegato che l'esposizione al batterio è causata principalmente dalla conservazione non a norma delle materie prime e dall'utilizzo di prodotti scaduti.