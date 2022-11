Allerta Listeria, richiamata mortadella a tranci: i lotti interessati e l’avviso del Ministero La mortadella segnalata è prodotta tutta dalla stessa ditta ma è distribuita con lotti diversi da vari operatori e catene di supermercati come Conad e Coop.

A cura di Antonio Palma

Una serie di lotti di mortadella a tranci sono stati richiamati dal mercato per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. A lanciare l’allerta è il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il richiamo della mortadella dai banchi frigo dei supermercati risale al 3 novembre scorso ma l’avviso è stato pubblicato oggi dal portale del Ministero. La mortadella segnalata è prodotta tutta dalla stessa ditta ma è distribuita con lotti diversi da vari operatori e catene di supermercati come Conad e Coop.

Il prodotto interessato dal ritiro è venduto in tranci da circa 350 grammi e confezionato dalla ditta Fratelli Veroni fu angelo S.p.a, nel proprio stabilimento di Correggio, in provincia di Reggio Emilia (marchio di identificazione IT 280L CE).

Nel dettaglio i lotti interessati dal richiamo della mortadella sono:

La Mortadella supergigante a tranci Veroni distribuita da Granmercato con i numeri di lotto P02222303, P02223702, P02224309 e P022227316 e scadenza 27/11/2022, 12/12/2022, 25/12/2022 e 09/01/2023;

La Mortadella supergigante con pistacchio a tranci Veroni distribuita da Rialto con i numeri di lotto P02223101, P02223801, P02223802 e P02224401 e scadenza 13/11/2022, 20/11/2022, 26/11/2022 e 07/12/2022;

La Mortadella supergigante a tranci e mortadella supergigante con pistacchio a tranci Veroni distribuita da Conad con i numeri di lotto P02223003 e P02222201 con scadenza 07/12/2022;

La Mortadella supergigante a tranci e mortadella supergigante con pistacchio a tranci Veroni distribuita da Coop con i tutti i numeri di lotto con e scadenza antecedente al 27/12/2022;

La Mortadella supergigante a tranci e mortadella supergigante con pistacchio a tranci Veroni distribuita da Tosano con i tutti i numeri di lotto con e scadenza antecedente al 27/12/2022;

La Mortadella supergigante a tranci Veroni con il numero di lotto P02227301 e Tmc 08/01/2023 e con il numero di lotto P02221001 e e scadenza 07/11/2022.

A chi avesse acquistato la mortadella con i lotti sopra indicati, l’azienda raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore all’indirizzo email servizioclienti@veroni.it