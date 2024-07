video suggerito

Allerta caldo torrido, oggi 13 luglio bollino rosso in 11 città Il ministero della Salute ha valutato bollino rosso per le ondate di calore in ben 11 città per la giornata di oggi, sabato 13 luglio. Tutte erano state già interessate dalla stessa allerta anche ieri, fatto che aggrava i rischi per la popolazione.

A cura di Antonio Palma

Sara un weekend di caldo torrido per gran parte dell’Italia e anche oggi, sabato 13 luglio, il ministero della Salute ha valutato bollino rosso in ben 11 città a causa delle ondate di calore, il livello di allerta massimo con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani. Il caldo colpirà soprattutto il centro sud mentre il nord sarà ancora oggetto di nuvolosità residua e temporali dovuti alla perturbazione giunta nei giorni scorsi.

Allerta caldo sabato 13 luglio, le città da bollino rosso

Nella giornata di oggi sabato 13 luglio sono 11 le città valutate da bollino rosso e cioè a livello tre di allerta, vale a dire quello più grave. Si tratta di Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Tutte erano state già interessate dalla stessa allerta anche ieri, fatto che aggrava i rischi per la popolazione. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, infatti, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Sabato 13 luglio è bollino arancione a Bari mentre è giallo in nove regioni: Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, RegioCalabria, Trieste, Venezia e Verona. Bollini verdi sulle città del nord ma anche a Napoli.

Le previsioni meteo per oggi sabato 13 luglio

Nella giornata di oggi sabato 13 luglio caldo e sole su tutto il centro sud dove si toccheranno ancora diffusamente i 40 gradi. Al nord invece avremo al mattino nubi ancora compatte e nuvolosità residua con temporali sparsi sulla fascia alpina e prealpina. Interessato soprattutto il nord est dove le piogge insisteranno fino al pomeriggio. Netto miglioramento però in arrivo in serata, preludio a una domenica tipicamente estiva in tutta Italia.