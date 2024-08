video suggerito

Caldo intenso, oggi sabato 3 agosto 8 città da bollino rosso: torna la pioggia, calano le temperature Caldo ma anche qualche pioggia nella giornata di oggi, sabato 3 agosto. Come si legge nel bollettino del Ministero della Salute saranno 8 le città contrassegnate da bollino rosso. Tra queste Roma e Firenze.

A cura di Biagio Chiariello

Continua l'allerta per il gran caldo che ci accompagna ormai da settimane e che la farà da padrone anche oggi, 3 agosto. Ma non mancheranno i temporali in alcune zone dell'Italia. Secondo quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute, le città contrassegnate oggi le città contrassegnate oggi, sabato 3 agosto, con il bollino rosso, l'indicatore sulle ondate di calore che certifica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi per i soggetti più fragili, saranno 8 (delle 27 prese in considerazione). Tra queste, ci sono Roma e Firenze.

Tuttavia l'instabilità che sta interessando parte delle regioni settentrionali porterà ad un lieve calo termico, come confermato dal meteorologo Paolo Sottocorona a Fanpage.it, e pure al rischio di forti piogge.

L'elenco delle città da bollino rosso e arancione del 3 agosto

Sono dunque 8 le città contrassegnate da bollino rosso per la giornata di oggi, sabato 3 agosto, che compaiono nell'elenco diffuso dal Ministero della Salute: Firenze, Perugia, Latina, Frosinone, Roma, Rieti, Campobasso e Viterbo.

Ci saranno poi due città da bollino arancione per l'ondata di calore: Palermo e Bari. Il livello 2 di allerta caldo corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.

Le previsioni meteo di oggi 3 agosto, quanto durerà l'ondata di caldo

Nonostante il gran caldo, oggi sabato 3 agosto si comincerà ad assistere ad un temporaneo indebolimento dell’anticiclone africano. Possibili precipitazioni fin dal mattino su Veneto, Emilia Romagna e Marche; nuvolosità irregolare al Centro-Sud e in Sicilia, più soleggiato su Alpi, Nord-Ovest e Sardegna.

Localmente i temporali risulteranno anche di forte intensità, con grandine e forti raffiche.

E caldo intenso dovrebbe attenuarsi ulteriormente domani su tutto il Meridione.