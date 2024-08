video suggerito

Allerta caldo in Italia: giovedì 29 agosto bollino rosso in 6 città, arancione in 5 centri Ancora caldo sull'Italia per gli ultimi giorni di agosto. Con le temperature, sale anche l'allerta per le ondate di calore in diverse città della nostra Penisola. Oggi, giovedì 29 agosto, come si legge sul bollettino del Ministero della Salute, saranno 6 le città con temperature da bollino rosso 5 quelle da bollino arancione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono gli ultimi giorni di caldo torrido sull'Italia, che dall'inizio di settembre godrà di un leggero seppur gradevole abbassamento delle temperature. Per il momento però, gli italiani dovranno ancora fare i conti con il caldo e con le allerte per le ondate di calore.

Oggi, giovedì 29 agosto, sul bollettino del Ministero della Salute è stata stilata la lista dei bollini di allarme per il caldo sulle città italiane. Sono 6 su 27 città prese in considerazione quelle in cui vige il bollino rosso, mentre per altre 5 vi è un'allerta di tipo arancione (il livello intermedio di allarme). Sono 11 invece i bollini di tipo giallo emessi per la giornata di oggi e 5 quelli di colore verde.

Allerta caldo giovedì 29 agosto, le città da bollino rosso e arancione

I centri urbani contrassegnati da bollino rosso nella giornata di oggi, giovedì 29 agosto, sono sei: Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma e Trieste.

Bollino arancione invece per altre 5 città: Bologna, Brescia, Perugia, Rieti e Venezia.

Saranno invece 11 le città da bollino giallo: Ancona, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Pescara, Torino, Verona e Viterbo. Restano in verde solo Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

Le previsioni meteo di oggi giovedì 29 agosto

La giornata di oggi, giovedì 29 agosto, sarà all'insegna di cieli sereni, sole un po' ovunque e tanto caldo. Da segnalare solo lo sviluppo di alcuni temporali nelle ore pomeridiane su rilievi di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia orientale. A Nord il caldo torna a rinforzarsi con sole ovunque e pochi isolati temporali sui confini alpini. Le temperature saranno tra i 30°C e i 35°C di Bolzano.

Bel tempo anche su Centro e Sardegna: il cielo sarà sereno con qualche nube solo sui settori montuosi del Lazio, anche con brevi rovesci. Le temperature si assesteranno anche qui fra i 30°C e i 35°C di Roma e Firenze. Per quanto riguarda il Sud e la Sicilia, la giornata sarà soleggiata. Possibili rovesci o brevi temporali pomeridiani sui rilievi di Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Campania. Valori massimi per le temperature attesi tra i 27°C e i 34°C