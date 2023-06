Allerta caldo in Italia, domani mercoledì 21 giugno bollino arancione in 3 città: le previsioni meteo Con l’anticiclone Scipione in Italia domani 21 giugno arriva la prima ondata di calore dell’anno: condizioni di rischio per la salute a Bolzano, Campobasso e Perugia, come si legge nel bollettino del Ministero della Salute. Netto aumento delle temperature che sfioreranno i 40 gradi in Sardegna.

A cura di Biagio Chiariello

La prima ondata di calore dell'anno coinciderà proprio con il solstizio d'estate, domani mercoledì 21 giugno. Sono già tre le città da bollino arancione, come riportato sul sito del Ministero della Salute: Perugia, Bolzano e Campobasso. La situazione si farà ancora più torrida nella giornata di giovedì quando le città contrassegnate dall'arancione saranno ben 13.

Sono quindi in arrivo giornate di vero caldo in Italia dopo un periodo di maggio e inizio giugno piuttosto mite se si pensa allo stesso periodo degli anni scorsi.

A tal proposito sul sito del Ministero della Salute vengono pubblicati bollettini giornalieri che contengono informazioni sullo stato delle temperature nelle maggiori città italiane, contraddistinte da bollini di colore diverso, in base al livello di rischio legato alle ondate di calore.

Il verde è il livello di normalità, poi c'è il giallo, vale a dire lo "stato di pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore", quindi l'arancio: "Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più a rischio" e infine il bollino rosso che sta a significare "ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che durano per 3, o più, giorni di seguito".

Dove farà più caldo domani in Italia, le città da bollino arancione

Domani 21 giugno è previsto ‘bollino arancione', l'allerta 2 che prevede condizioni di rischio per la salute in particolare nei soggetti fragili, in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia; è quanto emerge dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute, sistema di monitoraggio arrivo su 27 città italiane.

Ricordiamo che per difendersi dal caldo il portale del dicastero fornisce anche alcuni suggerimenti noti, come evitare l'esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata, non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, non praticare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Utile per combattere l'afa, ricorda il ministero, è anche un'alimentazione leggera e bere molta acqua, limitando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè.

Previsioni meteo domani

Con l'arrivo dell'anticiclone Scipione in Italia da domani 21 giugno assisteremo alla prima intensa ma breve ondata di caldo africano: quindi tempo stabile e temperature in significativo aumento da Nord a Sud, specie nei valori massimi, che potranno raggiungere punte di 35-38 gradi, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna

Previsto qualche annuvolamento in sviluppo sulle Alpi e modeste velature in transito sulle regioni centro-settentrionali; nelle ore pomeridiane non esclusi brevi e isolati piovaschi sulle Alpi occidentali e nelle Dolomiti.