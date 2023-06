Allerta caldo in Italia, domani giovedì 22 giugno bollino arancione in 13 città: le previsioni meteo Domani giovedì 22 giugno l’ondata di caldo toccherà tutta Italia: su 13 città è previsto il bollino arancione che segnala il rischio per la salute per le fasce più fragili della popolazione.

A cura di Biagio Chiariello

Con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione è tornato il grande caldo sull'Italia: domani, 22 giugno, in 13 città italiane arriveranno i bollini arancioni che indicano il rischio per la salute per le fasce più fragili della popolazione.

Da ieri è ripartita l’attività estiva del ‘Piano caldo' e sono tornati infatti i bollettini sulle ondate di calore elaborati dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute.

Vengono pubblicati, come ogni anno, dal lunedì al venerdì, offrendo una rilevazione delle temperature nelle maggiori città italiane, contraddistinte da bollini di colore diverso, in base al livello di rischio legato alle ondate di calore.

Dove farà più caldo domani in Italia, le 13 città da bollino arancione

Con l'allerta arancio sono previste "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più a rischio". Sono gli anziani, i bambini e i portatori di malattie croniche i soggetti più a rischio salute a causa del caldo.

Le città coinvolte domani, 22 giugno, sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona.

Le città da bollino giallo domani 22 giugno

Diverse sono invece le città da ‘bollino giallo', vale a dire lo "stato di pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore".

Si tratta di Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Viterbo.

Allerta meteo in Trentino Alto Adige

A causa di possibili temporali e maltempo, per domani 22 giugno la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per un settore del Trentino Alto Adige.

Nello specifico si tratta della provincia Autonoma di Bolzano per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Previsioni meteo domani

Giovedì 22 giugno quindi sole e caldo ovunque, con temperature diffusamente oltre 30 gradi, diversi picchi sopra i 35 gradi e addirittura qualche punta fino a 40 gradi. I tassi di umidità renderanno anche più intensa la sensazione di calore avvertita.

Nel pomeriggio possibile nuvolosità su Alpi e vicine pianure, con rovesci e temporali qua e là su Valle d’Aosta, Piemonte e Alta Lombardia, in estensione alla sera anche a Trentino, Alto Adige e Alto Veneto.