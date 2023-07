Allerta caldo in Italia, domani 1 agosto bollino arancione in 3 città: le previsioni meteo Secondo i dati del bollettino diffuso dal ministero della Salute sulle ondate di calore, domani 1 agosto previste 3 città da bollino arancione.

A cura di Susanna Picone

Il mese di agosto 2023 si apre con tre città da bollino arancione secondo il bollettino sulle ondate di calore aggiornato quotidianamente dal ministero della Salute, ma la tendenza è quella di un aumento costante delle temperature, tanto che già mercoledì torneranno le città con bollino rosso per il caldo.

Domani 1 agosto intanto, come vediamo nella mappa del ministero della Salute, sono tre le città “arancioni”, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile. Sempre per domani è prevista anche una allerta meteo per temporali e per rischio idrogeologico su due regioni, come si evince dal bollettino diffuso dalla Protezione civile.

Allerta caldo domani 1 agosto, le città da bollino arancione

Il bollino arancione rappresenta il livello 2 per le ondate di calore: come leggiamo sul sito del ministero è il livello che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Le tre città con bollino arancione domani sono Cagliari, Campobasso e Perugia.

Bollino giallo e verde domani 1 agosto in 24 città

Il resto delle città tra quelle segnalate dal ministero della Salute si dividono domani tra bollini gialli (livello 1 di preallerta) e bollini verdi (il livello 0 che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione). Le città gialle sono Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Roma. Bollino verde per Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Le allerte meteo del 1 agosto in due regioni

Se in alcune zone d’Italia è atteso un aumento delle temperature, non mancheranno neppure domani delle allerte meteo per maltempo e temporali. L’allerta meteo gialla della Protezione civile per la giornata di domani, martedì 1 agosto, riguarda settori di Lombardia e Trentino Alto Adige.

Le previsioni meteo per domani 1 agosto

Una circolazione instabile attiva sull'Europa Centrale condizionerà domani, martedì 1 agosto 2023, il tempo sul Nord Italia. Attesi prima veloci rovesci al mattino, poi anche forti temporali su Alpi e Prealpi, specie sui settori orientali, con rischio grandine e colpi di vento. Tempo soleggiato e asciutto con temperature in graduale aumento sul resto d’Italia.