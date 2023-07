Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 agosto: le regioni a rischio Ancora maltempo con allerta meteo in alcune zone del Nord-Italia: nuovo bollettino della Protezione civile per la giornata di martedì 1 agosto. A rischio settori di due regioni.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo per temporali domani, martedì 1 agosto, in due regioni del Nord-Italia. La fase di maltempo non abbandona ancora la penisola, e per domani il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico che riguarda settori della Lombardia e del Trentino Alto Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Trentino Alto Adige e Lombardia sono le due regioni inserite nella mappa diffusa quotidianamente sul sito dal Dipartimento di Protezione Civile. L’allerta meteo gialla prevista per la giornata di domani, 1 agosto, è per rischio temporali e per rischio idrogeologico.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 1 agosto

Il mese di agosto 2023 si apre con un clima più caldo, in attesa dell’arrivo del ciclone Circe. Domani, secondo le previsioni meteo, una circolazione instabile attiva sull'Europa Centrale condizionerà il tempo sul Nord Italia. Saranno quindi possibili veloci rovesci al mattino, e sono attesi nel corso del pomeriggio forti temporali su Alpi e Prealpi, specie sui settori orientali, con rischio grandine e colpi di vento.

Altrove invece avremo un tempo soleggiato e asciutto, con temperature in graduale aumento. Al Sud attesi picchi di 35 gradi a Bari, 32 a Palermo. Punte massime fino a 32 gradi anche a Roma e Firenze. Al Nord temperature massime fino 31 gradi a Milano, 30 a Torino, 33 a Bologna.