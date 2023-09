Alla guida senza patente con l’amico, 17enne si schianta contro un albero e muore a Matera Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre nel territorio comunale di Pisticci, in provincia di Matera. Il ragazzo era al volante accompagnato da un amico appena 18enne che è rimasto ferito.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia stradale nelle scorse ore, un ragazzo di 17 anni è morto tragicamente dopo aver perso il controllo della vettura che guidava ed essersi schiantato contro un albero. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre nel territorio comunale di Pisticci, in provincia di Matera.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era al volante senza patente e accompagnato da un amico appena 18enne quando è avvenuta la tragedia intorno alle 3 del mattino di oggi. Secondo quanto ricostruito finora, il diciassettenne era di ritorno da una festa alla guida di una utilitaria di proprietà di un familiare, una Fiat Panda, che improvvisamente, per motivi ancora da accertare, ha sbandato mentre percorreva la strada Pozzitello – San Basilio a Pisticci.

L’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. L’auto avrebbe terminato la sua corsa con un violentissimo impatto contro un albero che si è rivelato fatale. Come si vede dalle immagini diffuse dai soccorritori, la parte sinistra del veicolo dove c’era il guidatore è andata completamente distrutta. Inutili per il 17enne i successivi soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Estratto dalle lamiere contorte del mezzo, è stato dichiarato morto sul posto. Soccorso e portato in ospedale, invece, l’amico 18enne che è rimasto ferito nell’impatto ma non è in pericolo di vita.

Entrambi i ragazzi risultano essere residenti a Tinchi, frazione di Pisticci, dove l’intera comunità è rimasta sconvolta oggi dalla terribile tragedia. “Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del giovane e a tutti coloro colpiti da questa grave perdita. Ci uniamo al vostro dolore e siamo qui per offrire il nostro sostegno. La perdita di una giovane vita è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità” scrive l’amministrazione del comune materano.