Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto

Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, sarebbe stato ucciso per questioni legate alla droga. Sono le prime indiscrezioni che trapelano dalle indagini, ancora serrate, sul decesso scoperto in un garage di Loreto (Ancona). Per il delitto è stato fermato un 37enne di Erba convivente della proprietaria del box auto nel quale è stato rinvenuto il cadavere.

Dietro la morte di Alex Ettore Sorrentino, il 45enne trovato senza vita nel garage di via Altotting, alla periferia di Loreto, potrebbero esserci questioni legate alla droga. Ancora poco si sa del delitto avvenuto nel box auto: quello che è certo è il nome della vittima e il fatto che fosse scomparsa due giorni prima del ritrovamento. Per la morte dell'uomo è stato fermato il convivente della proprietaria del garage, la prima ad aver lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. La coppia è stata sentita per ore dalle autorità e alla fine il 37enne di Erba che da qualche tempo viveva nel condominio di via Altotting è stato arrestato.

La scomparsa del 45enne era stata denunciata dalla sua fidanzata, residente con lui a Castelfidardo. Sorrentino era infatti estraneo al luogo dove il suo corpo è stato ritrovato: secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, il 45enne non era conosciuto in zona. È stato difficile per gli investigatori perfino associare il nome alla salma che era in avanzato stato di decomposizione al momento del ritrovamento.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, il 37enne fermato era già noto alle forze dell'ordine e a suo carico vi sarebbero già gravi indizi di colpevolezza. Nei confronti della compagna, invece, non risulta alcun tipo di provvedimento.

L'uomo in manette è stato portato nel carcere di Montacuto in attesa dell'udienza di convalida del fermo mentre le autorità lavorano per chiarire con maggiore precisione il movente: si ritiene che alla base dell'omicidio vi siano gli stupefacenti, ma bisognerà lavorare ancora a lungo per accertarlo senza ombra di dubbio. Da capire anche se il delitto è stato compiuto proprio nel garage del ritrovamento: sulle scale dello stabile e per strada, infatti, non sarebbero state trovate tracce di sangue che possano far pensare che il corpo sia stato trasportato nel box dopo l'omicidio.