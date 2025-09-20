Alex Ettore Sorrentino trovato morto in garage, fermato un sospettato per omicidio: interrogata anche una coppia

È Alex Ettore Sorrentino l’uomo trovato morto nel garage di Loreto (Ancona). Il 45enne era scomparso due giorni prima del ritrovamento della salma. Per la sua morte è stato fermato un 37enne di Erba, anche se nelle scorse ore era stata messa sotto torchio la coppia che per prima ha allertato le forze dell’ordine.

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di Alex Ettore Sorrentino è stato trovato in un garage di Loreto (Ancona). Ad accorgersi del cadavere è stata la coppia proprietaria del garage, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ancona e Loreto, accompagnati da un'ambulanza del 118 che ha però potuto solo constatare il decesso della vittima. Sulla salma saranno eseguiti gli esami autoptici per stabilire la data della morte.

È di pochi minuti fa la notizia di un fermo per un 37enne di Erba proprio in relazione alle indagini per la morte di Sorrentino. Ancora nulla si sa della dinamica, ma secondo le autorità il decesso del 45enne potrebbe risalire a qualche giorno fa. Il decesso potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita riverso in una pozza di sangue e hanno posto la porta basculante del garage sotto sequestro. I due conviventi proprietari del box sono stati ascoltati a lungo nella caserma della Montagnola, così come gli altri residenti della zona.

Alex Ettore Sorrentino, di Castelfidardo, era scomparso due giorni prima e la fidanzata aveva sporto denuncia. Il 45enne aveva lesioni alla testa e il luogo in cui è stato trovato morto non sarebbe in nessun modo collegato a lui: il garage, infatti, appartiene alla coppia che ha lanciato l'allarme.

La pista al momento più accreditata è quella dell'omicidio e in casa dei due conviventi che hanno chiamato le forze dell'ordine è già scattata la perquisizione. Nell'abitazione, così come nel garage luogo del ritrovamento, non ci sarebbero segni di effrazione. Altra ipotesi vagliata dagli inquirenti è che il 45enne possa essere morto altrove e che poi sia stato trasportato nel box, ma il mancato ritrovamento di tracce ematiche sulle scale dello stabile o lungo la strada ha per ora allontanato questa pista.

Gli interrogativi ai quali rispondere sono ancora tanti, ma i principali restano legati al movente del delitto. Per quanto riguarda l'identità del presunto killer, invece, la macchina delle indagini si è appena messa in moto: poco fa, infatti, è stato fermato un 37enne di Erba. Le forze dell'ordine sono alla ricerca delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per capire cosa possa essere accaduto al 45enne.