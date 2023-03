Alessandro, morto soffocato dopo lo scoppio di un palloncino a 7 anni: donati gli organi I genitori del piccolo Alessandro, il bimbo di 7 anni di Montegaldella, in provincia di Vicenza, morto soffocato dopo lo scoppio di un palloncino di gomma, hanno deciso di donarne gli organi: saranno espiantati i reni. Oggi i funerali.

A cura di Ida Artiaco

Saranno donati gli organi del piccolo Alessandro, il bimbo di 7 anni di Montegaldella, in provincia di Vicenza, morto soffocato a causa dei frammenti di un palloncino di gomma, scoppiatogli tra le mani. È quanto hanno deciso di genitori del bambino, che hanno acconsentito all'espianto dei reni per permettere ad altri di poter continuare a vivere.

La tragedia si è verificata venerdì scorso: Alessandro stava giocando con un pallone gonfiabile a casa quando questo gli è scoppiato tra le mani, forse dopo averlo addentato. Uno dei frammenti gli è finito in bocca da qui in gola, ostruendogli le vie respiratorie e portandolo nel giro di pochi istanti all’ipossia. Il tutto davanti agli occhi increduli della nonna, che ha fatto di tutto per salvarlo.

La donna, sola in casa con il bambino, ha fatto di tutto per soccorrere il bambino nel tentativo di rianimarlo, prima dell’arrivo dei soccorritori del 118. Trasferito in ospedale, è rimasto due giorni in terapia intensiva ma alla fine tutti gli sforzi dei medici si sono rivelati vani.

Un drammatico incidente, al punto che anche la procura di Vicenza, una volta ricostruita la disgrazia, non ha aperto alcun fascicolo ritenendo che non vi siano responsabilità.

Intanto, non solo la famiglia di Alessandro è sotto choc, ma anche tutta la comunità locale e i compagni di classe del bimbo, che frequentava la scuola elementare di Montegaldella, a cui la famiglia del piccolo vorrebbero dare in dono un defibrillatore.

Inoltre, ai funerali, che si svolgeranno oggi giovedì 2 marzo alle 15 nella chiesa di San Tarcisio di Ghizzole, la zia ha fatto sapere che "al posto dei fiori saranno raccolte offerte per le attività scolastiche in memoria di Alessandro". "Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto della famiglia, ma non ti toglierà dalla nostra memoria e dal nostro cuore", hanno fatto scrivere i genitori nell'annuncio funebre.