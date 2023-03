Alessandro Gozzoli morto legato al letto, la sorella: “Chiediamo a chi indaga giustizia subito” Durante i funerali di Alessandro Gozzoli, la sorella Simona ha chiesto agli investigatori di arrivare alla soluzione del caso quanto prima per dare in poco tempo giustizia al fratello 41enne trovato morto legato al letto della sua abitazione nel Modenese.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si sono tenuti ieri, 20 marzo, i funerali di Alessandro Gozzoli, l'uomo trovato morto in casa in provincia di Modena. Il 41enne era stato trovato senza vita nel suo appartamento di Casinalbo di Formigine, legato al letto. Si continua a indagare su quanto accaduto nella serata tra il 9 e il 10 marzo, nel frattempo familiari e amici hanno dato l'ultimo saluto ad Alessandro nella chiesa di Sant'Andrea in Corneliano, a Montebudello. A officiare le esequie, il parroco di Bazzano, don Franco Govoni e don Attilio Zanasi, sacerdote della casa di riposo Il Pellicano presso il quale il 41enne aveva prestato servizio.

"Chiediamo giustizia per Alessandro e speriamo che arrivi presto – ha affermato durante la cerimonia Simona, sorella di Gozzoli, che ha rivolto il suo appello direttamente agli inquirenti -. Siamo più sereni sapendo che adesso non soffre più. Ora è in cielo e questo ci dà un po' di conforto. Abbiamo sentito il supporto di tutta la comunità e siamo rimasti colpiti dal ricordo che in questi giorni avete dato di lui". "Alessandro era generoso e nella sua vita ha portato conforto a tante persone – ha dichiarato don Franco durante l'omelia -. Nell'amore per gli altri aveva trovato la strada da seguire per il suo futuro".

Tantissime le persone presenti alla funzione al fianco dei familiari del 41enne. Accanto agli amici e ai colleghi di lavoro, vi era anche il. sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno. "Ci uniamo all'auspicio della famiglia per avere giustizia e verità. Quella che ha colpito la nostra comunità è una tragedia enorme. Ora possiamo solo stare vicino alla famiglia. Tutti noi abbiamo perso un ragazzo che era parte attiva e positiva della nostra comunità".

Al termine della funzione, amici e conoscenti si sono stretti attorno ai genitori che porgevano l'ultimo saluto alla bara di Alessandro. Verso mezzogiorno, il papà Gianfranco ha salutato per l'ultima volta il feretro, lasciando poi spazio agli operatori del servizio funebre.