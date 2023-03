Alessandro Gozzoli, morto legato al letto: indagini su un uomo biondo visto uscire da casa del 41enne Continuano le indagini sulla morte di Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato morto nel suo appartamento del Modenese con mani e piedi legati. Gli inquirenti stanno si sono concentrati sulla figura di un uomo che la notte precedente al ritrovamento della vittima è stato visto uscire dal suo appartamento.

A cura di Chiara Ammendola

Alessandro Gozzoli (foto Facebook)

Un uomo alto, dai capelli chiari, è stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi dell'abitazione di Alessandro Gozzoli mentre si allontanava dall'appartamento del 41enne a Casinalbo di Formigine. Sono le 2 di venerdì mattina. Qualche ora dopo il corpo di Gozzoli viene ritrovato senza vita nel suo letto, coperto con un lenzuolo: ha le mani e i piedi legati.

Una morte sulla quale stanno indagando senza sosta i carabinieri del comando provinciale di Modena, che ora concentrano i propri sospetti proprio su quell'uomo inquadrato dalle telecamere. Potrebbe essere lui ad aver messo a soqquadro la casa di Gozzoli, forse con l'intento di simulare una rapina, dopo aver ucciso il 41enne. Per chiarire le cause della morte sarà necessario attendere l'esito dell'autopsia che è stata effettuata mercoledì pomeriggio.

Asfissia la prima ipotesi che dovrà essere eventualmente confermata. Ma sono tanti i punti oscuri intorno a una vicenda sul quale gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Ieri è stato effettuato un nuovo sopralluogo nell'appartamento posto al primo piano di via Bassa Paolucci che ha permesso agli inquirenti di raccogliere nuovi elementi necessari a ricostruire cosa sia accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Al momento la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio volontario: Gozzoli potrebbe essere deceduto a seguito di un gioco erotico finito in tragedia ma non ci sono elementi in tal senso che possano confermare l'ipotesi, se non le modalità in cui è stato rinvenuto il corpo. Anche questa potrebbe però essere una simulazione compiuta dall'assassino o dagli assassini del 41enne.