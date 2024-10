video suggerito

Alessandro accoltellato e ucciso dopo la festa: lascia due bimbe e non vedrà mai il terzo figlio Alessandro Cambuca, il 27enne sardo di Villaspeciosa ucciso a coltellate da un amico nel weekend ad Assemini, in provincia di Cagliari, aveva già due bambine di 2 e 7 anni e ora aspettava il terzo figlio dalla compagna, distrutta dal dolore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due bimbe piccole che non vedranno più il padre e un altro bimbo in arrivo che l’uomo non vedrà mai nascere, è la tragedia di Alessandro Cambuca, il 27enne sardo di Villaspeciosa ucciso a coltellate da un amico nel weekend ad Assemini, in provincia di Cagliari, dopo una festa di piazza trascorsa con amici. Il giovane padre aveva già due bambine di 2 e 7 anni e ora aspettava il terzo figlio dalla compagna, distrutta dal dolore.

“Mi è stato strappato via il mio compagno, la persona con cui ho creato una famiglia e da cui aspetto un bambino” ha dichiarato straziata dal dolore la compagna del 27enne a L'Unione Sarda. Accanto a lei e ai genitori di Alessandro Cambuca si è unita tutta la comunità di Villaspeciosa e non solo. Tantissimi infatti hanno voluto dare un sostegno tangibile ed economico ai parenti del 27enne con una raccolta fondi per il pagamento delle prossime spese urgenti come i funerali. “Siamo tristi e attoniti e vicini ai due angioletti che hanno perso il proprio padre” ha dichiarato il sindaco di Villaspeciosa.

La data delle esequie di Alessandro Cambuca però per ora non sono state ancora fissate. Si dovrà attendere il via libera dell’autorità giudiziaria che ha fissato per oggi l’autopsia sul corpo del giovane ucciso. Secondo un primo esame esterno del corpo, il 27enne sarebbe stato raggiunto da almeno due fendenti al petto e al collo che si sono rivelati mortali.

Ad ucciderlo sarebbe stato un 24enne suo conoscente col quale aveva trascorso la serata alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, insieme con altri amici. Secondo quanto ricostruito finora, il gruppo si era fermato a dormire in un’abitazione di Assemini. Qui poche ore dopo si è consumata la tragedia dai contorni però tutti ancora da chiarire. Alessandro Cambuca, gravemente ferito, intorno alle 5 del mattino di domenica ha urlato e chiesto aiuto agli altri amici raccontando che il 24enne lo aveva colpito prima di scappare.

Il giovane, rintracciato e fermato poche ore dopo come indiziato di omicidio, al momento non ha dato alcuna spiegazione decidendo di fare scena muta davanti ai pm e avvalendosi della facoltà di non rispondere in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.