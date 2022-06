Alessandria, gravissimo incidente a Strevi: furgone contro camion: 5 morti e 2 feriti Tragico incidente sulla superstrada a Strevi, nell’Alessandrino: cinque vittime. È il bilancio stando alle prime informazioni che arrivano da fonti sanitarie dello scontro intorno alle 14,30.

A cura di Biagio Chiariello

Gravissimo incidente a Strevi (Alessandria). Alle 14.30 circa sulla superstrada tra le due rotonde della provinciale 30, un furgone ha impattato frontalmente con un mezzo pesante.

Bilancio drammatico di 5 deceduti e due feriti in codice rosso: uno trasportato a Torino e uno ad Alessandria. Il furgone è di quelli usati per le fiere che si aprono e diventano banchetti per la vendita di panini e bibite.

Terribile la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori quando sono arrivati sul posto. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la strada è bloccata per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

Lo scontro frontale è avvenuto all’altezza del distributore CentroCalor. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono al lavoro le forze dell’ordine e i medici del 118, con l’elisoccorso.