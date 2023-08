Alessandria, bimbo di 9 anni morto dopo la puntura di un calabrone: i suoi organi salvano 5 vite Hanno permesso di salvare cinque vite con altrettanti trapianti gli organi donati dopo il decesso di un bimbo tedesco di 9 anni dopo la puntura di un calabrone nell’alessandrino.

Hanno permesso di salvare cinque vite con altrettanti trapianti, gli organi del bimbo tedesco di 9 anni, morto dopo la puntura di un calabrone nell'Alessandrino.

Il cuore è stato prelevato e trapiantato a un piccolo paziente presso l'ospedale di Bologna; entrambi i polmoni a un bambino presso l'ospedale di Padova. I reni, invece, sono stati trapiantati alle Molinette di Torino su due adulti (un uomo e una donna), mentre il fegato è andato a un uomo piemontese affetto da cirrosi.

La complessa gestione anche organizzativa dei trapianti, e la loro valutazione immunologica, è stata effettuata dall’Immunogenetica dello stesso ospedale torinese delle Molinette, dove ha sede anche il Centro Regionale Trapianti della Regione Piemonte.

La tragedia si è consumata martedì sera nel giardino dell’agriturismo in via Montale Celli, a Costa Vescovato, un piccolo paese a 30 chilometri da Alessandria, dove il piccolo si trovava insieme alla famiglia, mamma, papà e sorellina di 6 anni, in vacanza in Piemonte. I genitori si sono subito accorti del figlioletto andato in choc anafilattico: era stato improvvisamente punto al collo da un calabrone.

L'esito è stato fatale, con la morte è sopraggiunta mercoledì 23 agosto, nonostante i tentativi di rianimazione e il ricovero d'urgenza da parte del 118 all'Ospedale Infantile di Alessandria. "La reazione allergica è stata così potente che il bambino non si sarebbe salvato neanche se fosse stato punto vicino all’ospedale e trattato subito", hanno spiegato i sanitari alla famiglia.

La salma del bimbo è stata riportata in Germania per i funerali.