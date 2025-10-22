Alessandria, 27enne peruviano trovato morto: confermato l’omicidio, forse un incontro finito in tragedia

La morte del 27enne peruviano trovato il 9 ottobre in via De Amicis ad Alessandria è un omicidio. L’autopsia ha accertato una morte violenta. Indagini a tutto campo su incontri online e possibile rapina, in collegamento con casi simili nel Nord Ovest.

Si tratta di un omicidio: è arrivato a una svolta importante il giallo sulla morte del giovane di 27 anni di origine peruviana, trovato privo di vita il 9 ottobre scorso in via De Amicis 27, ad Alessandria. La conferma arriva dai carabinieri, che in una nota ufficiale hanno comunicato l’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica.

"Gli elementi raccolti dai Carabinieri della Sezione Scientifica sul luogo del rinvenimento – spiegano gli investigatori – unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del Pubblico Ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell’esame autoptico, che ha accertato una causa di morte riconducibile a un’azione violenta".

La dinamica dell’evento non è ancora chiarita, ma gli inquirenti stanno conducendo indagini a tutto campo per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. "La dinamica dell’evento – si legge nella nota – non è ancora chiarita. Gli inquirenti stanno conducendo indagini a tutto campo, finalizzate a ricostruire le frequentazioni nelle ultime ore di vita della vittima."

Tra le piste al vaglio, anche quella di un incontro con una persona conosciuta tramite piattaforme online. Tuttavia, precisano gli investigatori, nessuna ipotesi è al momento esclusa. I Carabinieri della Compagnia di Alessandria, coordinati dalla Procura, stanno inoltre verificando la possibilità che l’omicidio sia collegato a un tentativo di rapina, in relazione ad altri episodi con caratteristiche analoghe avvenuti recentemente in Piemonte, Liguria e Lombardia.

La Procura e i Carabinieri invitano "chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni".