Albero cade e lo travolge: Emanuele muore schiacciato nelle campagne di Ascoli Piceno La vittima è Emanuele Vagnoni, un cinquantunenne marchigiano. L'uomo è morto tragicamente schiacciato da un albero mentre stava tagliando alcuni rami nelle campagne del comune di Rotella.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia oggi nelle Marche dove un uomo è morto tragicamente schiacciato da un albero mentre stava tagliando alcuni rami. L'incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio nelle campagne del comune di Rotella, in località Icona. La vittima è Emanuele Vagnoni, un cinquantunenne residente a Montemonaco, sempre nella provincia di Ascoli Piceno

Il dramma si è consumato in pochi attimi senza lasciare scampo alla vittima. L'uomo era in una zona boschiva e stava tagliando alcuni alberi quando improvvisamente uno di questi gli è precipitato addosso schiacciandolo. Dopo l'allarme degli altri presenti, sul luogo dell'accaduto sono giunti i sanitari del 118 in ambulanza che hanno provato a rianimare l'uomo ma purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita e ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Fin da subito le condizioni dell'uomo erano appare disperate e vista la gravità dell'incidente, era stato mobilitato anche l'elisoccorso per un immediato trasporto in ospedale. Constatato il decesso, però gli operatori sanitari hanno annullato l'arrivo dell'eliambulanza che è tornata indietro vuota. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno rimosso il pesante albero caduto, e i carabinieri.

I militari dell'arma hanno avviato subito gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti che hanno portato al decesso dell'uomo. Da una primissima ricostruzione in base alle testimonianze dei presenti e ancora da verificare, una pianta appena tagliata è caduta su un'altra che ha ceduto piombando sul 51enne e uccidendolo.