Aiutava i clienti con la spesa, supermercato lo assume. Stanley porterà la famiglia in Italia dalla Nigeria Stanley Uyi, immigrato nigeriano di 47 anni, è stato assunto con un regolare contratto di lavoro dal punto vendita dell’ipermercato Famila di Putignano.

Per cinque anni ha aiutato i clienti di un supermercato di Putignano, soprattutto anziani e donne incinta, a caricare le pesanti buste della spesa in auto. Sempre gentile, mai una parola fuori posto, alla fine Stanley Uyi, immigrato nigeriano di 47 anni, è stato assunto con un regolare contratto di lavoro dal punto vendita dell’ipermercato Famila della cittadina pugliese.

Quella dell'africano è una storia che merita di essere raccontata. Per cinque anni ogni mattina il 47enne, residente in Puglia da undici anni, ha preso il treno Bari-Putignano e raggiunto il supermercato, aiutando decine di persone a caricare la spesa in macchina e qualche volta anche nelle manovre per trovare parcheggio con ogni condizione meteo e sempre con il sorriso sulle labbra e il saluto pronto. Stanley è sempre stato lì, al suo posto, diventando con il passare del tempo un punto di riferimento per gli avventori, che spesso hanno lasciato all’uomo una mancia, soldi che il 47enne ha inviato periodicamente in Nigeria a sua moglie e suo figlio, nella speranza che un giorno possano raggiungerlo in Italia.

La svolta durante i festeggiamenti della Madonna del Carmine a Putignano: quel giorno infatti Stanley è stato chiamato dalla direzione del Famila. In un primo momento si è preoccupato pensando che volessero mandarlo via, invece i dirigenti gli hanno chiesto quale fosse il suo sogno, dopo tanti anni in Italia. Stanley ha ammesso di desiderare un posto di lavoro sicuro così da poter far arrivare in Italia la sua famiglia. Pochi giorni dopo è stato assunto dall’ipermercato con un regolare contratto di lavoro, ricevendo anche la promessa di un aiuto da parte degli altri colleghi dell’ipermercato che contribuiranno a pagare il biglietto aereo per il suo bambino e sua moglie.