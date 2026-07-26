Senzatetto minaccia i clienti di un supermercato e tenta di accoltellare un vigile: l’agente spara e lo ferisce

Un senza fissa dimora a San Vincenzo (Livorno) ha minacciato i clienti di un supermercato e un vigile con un coltello. L’agente della polizia locale ha esploso un colpo di pistola e ha ferito il senzatetto: non è grave.

Un agente della polizia locale ha esploso un colpo di pistola contro un senza fissa dimora a San Vincenzo (Livorno) che lo stava minacciando con un coltello. L'uomo è rimasto ferito ma non è grave. Secondo una prima ricostruzione, davanti al supermercato Coop di via Biserno il senzatetto sarebbe andato in escandescenza tanto da estrarre un coltello e minacciare i clienti all'esterno del negozio.

Più persone hanno chiesto l'intervento della polizia locale che in poco tempo sono arrivati sul posto. Gli agenti avrebbero provato a calmarlo, ma senza riuscirci. L'uomo più volte infatti avrebbe tentato di accoltellarli. A quel punto uno degli agenti, nel tentativo di difendersi, avrebbe esploso un colpo di pistola che ha raggiunto il senzatetto all'addome.

Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118: il ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Cisanello e le sue condizioni sono stabili. Non sarebbe in pericolo di vita. Ora però si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Bisognerà accertare l'esatta dinamica. Sicuramente sono stati attimi di paura per i cittadini che non appena uscivano dal supermercato si sono trovati davanti un uomo che impugnava un coltello.