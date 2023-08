Ai domiciliari per abusi sulla fidanzata 14enne del figlio, violenta anche la figlioletta di 11 anni Un uomo di 50 anni residente a Ravenna avrebbe abusato della figlia di 11 anni durante gli arresti domiciliari per le violenze sessuali sulla fidanzatina 14enne del primo figlio.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Mentre si trovava ai domiciliari per aver abusato della fidanzatina 14enne del figlio, un uomo di 50 anni si sarebbe macchiato di violenza sessuale anche nei confronti della figlia 11enne. Stando a quanto reso noto, durante i domiciliari l'uomo avrebbe approfittato del sabato, il giorno in cui la piccola restava a casa da scuola restando sola con il padre.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la piccola sarebbe stata vittima di violenza per almeno 4 anni durante i domiciliari del padre. La spirale di abusi sessuali si è interrotta quando l'uomo è stato nuovamente arrestato per la prima violenza ai danni della fidanzatina del figlio.

Durante l'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha ammesso gli abusi sulla 14enne e quelli sulla figlia minore. Dopo l'ammissione di colpevolezza in lacrime, è stato condotto presso il carcere di Forlì dove dovrà scontare 9 anni di reclusione.

Secondo quanto reso noto, con la scusa di dare consigli sul sesso al figlio e alla fidanzatina, avrebbe abusato della 14enne. Le violenze sulla figlia, invece, sono emerse di recente, quando la piccola si è rivolta a una psicoterapeuta per superare il trauma. La segnalazione della psicologa ha fatto scattare le indagini della squadra Mobile di Ravenna. In famiglia, un po' tutti, soprattutto la moglie, avevano pensato che il 50enne fosse innocente per il caso della prima ragazzina, la 14enne che aveva frequentato l'abitazione in qualità di fidanzatina del figlio maggiore del 50enne.

L'adolescente di 11 anni, invece, neppure sapeva la ragione dei domiciliari del padre fino alla rivelazione di una zia. La minore si era confidata poi con il fratello e con la madre, la quale aveva chiesto al marito conto degli abusi. Il 50enne aveva inizialmente negato il tutto, poi aveva ammesso gli abusi davanti alla moglie. L'uomo è ora difeso dall'avvocato forlivese Marco Gramiacci.