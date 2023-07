Agrigento, uccide moglie e poi si impicca: attesa l’autopsia, Ilenia sarebbe stata strangolata La vicenda che ha sconvolto la comunità di Fontanelle, uno dei quartieri più popolosi della città. Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, pare soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era anche licenziato ed era in cura. Ilenia Bonanno lavorava come commessa in un negozio di telefonia in centro città. I corpi trovato da uno dei figli adolescenti.

A cura di Biagio Chiariello

Daniele Gallo Cassarino e il luogo in cui è avvenuta la tragedia ad Agrigento

Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, ha ammazzato Ilenia Bonanno, di 45, e poi si è ucciso. Il primo a trovare i corpi senza vita è stato uno dei due figli (di 19 e 15 anni), preoccupato dalle mancate risposte dei genitori al telefono.

Sarà ora l'autopsia a chiarire le dinamiche del nuovo caso di femminicidio, avvenuto a Fontanelle, quartiere periferico di Agrigento. Ma stando alle prime informazioni trapelate, l'uomo si sarebbe impiccato mentre la donna sarebbe stata strangolata (e non accoltellata come era emerso inizialmente).

Sul posto, sono accorse tutte le pattuglie disponibili della questura di Agrigento. A coordinare le indagini, affidate alla Squadra mobile guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, sono il procuratore Salvatore Vella ed il sostituto Cecilia Baravelli.

Cassarino è stato rinvenuto nella camera da letto, stanza in cui si trovava anche la moglie. L'uomo, sempre in base a quanto è stato accertato finora dalla polizia, pare soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era anche licenziato ed era in cura. A quanto pare in passato c'erano state delle liti tra i coniugi e la polizia era intervenuta più volte.

Intanto la comunità di Fontanelle, tra i più grandi quartieri del comune siciliano, è sotto shock. Ilenia Bonanno era molto conosciuta nel suo ruolo di commessa in un negozio di telefonia in centro città.

A sgomentare molti, più di quanto non faccia la vicenda in sé, una drammatica "coincidenza": a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio suicidio, infatti, nel 2015 si era registrato un altro caso molto simile: Giorgio Luparello, 57 anni, titolare di un'impresa di pulizie, aveva la moglie, Patrizia Moscato, 48 anni, per poi suicidarsi.