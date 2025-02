video suggerito

Agricoltore ucciso con un colpo alla testa nel suo podere, fermato il vicino: sequestrata un'ascia Sebastiano Danieli, 66 anni, è stato trovato morto nel suo terreno a Galatone, nel Leccese. Per l'omicidio i Carabinieri hanno fermato il vicino, il 45enne Cosimo Loiola. Trovata nella sua casa e sequestrata un'ascia, presunta arma del delitto. Il movente potrebbe essere legato a dissidi per i confini terrieri.

A cura di Eleonora Panseri

Sebastiano Danieli, 66 anni, l'agricoltore ucciso a Galatone (Lecce).

L'agricoltore Sebastiano Danieli, 66 anni, è stato trovato morto ieri, martedì 11 febbraio, nel suo appezzamento di terra a Galatone, in provincia di Lecce. Per l'omicidio i Carabinieri hanno fermato il vicino di podere, il 45enne Cosimo Loiola.

La vittima presentava una profonda ferita alla testa e il movente dell'omicidio potrebbe essere legato a dissidi per i confini terrieri. A quanto si apprende, i due uomini avevano litigato già in passato per lo stesso motivo.

Il 45enne non avrebbe rilasciato alcune versione dell'accaduto né avrebbe confessato di aver ucciso il vicino, ma sarebbe stata rinvenuta e sequestrata la presunta arma del delitto: si tratterebbe di un'ascia che era custodita a casa di Loiola.

A disporre il fermo nei confronti del vicino di podere di Danieli è stata la pubblico ministero Rosaria Petrolo. Ad aiutare gli inquirenti anche le immagini delle telecamere delle vicine abitazioni installate nella zona dell'omicidio e lungo il tragitto percorso dal presunto assassino sia prima che dopo l'omicidio.

I familiari della vittima, che sono stati ascoltati dai Carabinieri, hanno riferito di precedenti minacce di Loiola a Danieli, rivolte anche recentemente. Le indagini sono state condotte dai militari dell'Arma della compagnia di Gallipoli coordinati dal capitano Alessandro Monti, e dal personale del Nucleo investigativo provinciale diretto dal tenente colonnello Cristiano Marella.

A lanciare l'allarme ieri, intorno l'ora di pranzo, erano stati i familiari del 66enne. L'uomo, ex dipendente di un mobilificio del luogo, non era rincasato dopo essere uscito nella mattinata di martedì e aver che dopo alcuni lavori nei campi, sarebbe ritornato per pranzo. Ma non aveva più dato sue notizie.

Il corpo è stato scoperto da un automobilista di passaggio che ha notato il cadavere lungo la strada che costeggia i campi.