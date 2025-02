video suggerito

Sebastiano ucciso a bastonate nel suo uliveto: era da poco in pensione, interrogato il vicino La vittima è Sebastiano Danieli, 66enne di Galatone trovato senza vita martedì nella cittadina salentina. Un uomo viene interrogato dagli inquirenti: si tratta del proprietario di uno dei terreni confinanti con quello della vittima.

A cura di Antonio Palma

Un terribile omicidio si è consumato oggi alla periferia di Galatone, in provincia di Lecce. Un uomo è stato ucciso a bastonate in testa mentre era nel suo uliveto a cui si dedicava dopo essere andato in pensione solo pochi mesi fa. La vittima è Sebastiano Danieli, 66enne di Galatone trovato senza vita nel primo pomeriggio nelle campagne della cittadina salentina.

In queste ore un uomo viene interrogato dagli inquirenti perché sospettato di essere l’autore. Si tratta del proprietario di uno dei terreni confinanti con quello della vittima che avrebbe avuto degli screzi di recenti proprio legati al confine della sua proprietà

L'allarme era scattato a ora di pranza quando il 66ene, ex dipendente di un mobilificio del luogo, non era rincasato mettendo in allarme moglie e parenti. Sebastiano Danieli infatti era uscito nella mattinata di martedì dicendo che dopo alcuni lavori nei campi, sarebbe ritornato a pranzo ma non aveva più dato notizia. La macabra scoperta però solo quando un automobilista di passaggio lungo la strada che costeggia i campi ha notato l'uomo a terra.

Per il 66enne non c'era più nulla da fare. Danieli aveva una profonda ferita alla testa che inizialmente aveva fatto pensare a una pietra ma poi ricondotta e un utensile utilizzato in agricoltura come una zappa o un roncola dopo un primo esame del medico legale. Anche per questo i sospetti sono andati sul vicino la cui posizione ora è al vaglio degli inquirenti. L'oggetto con cui è stato colpito il 66enne comunque non è stato ancora ritrovato.

Sul luogo dell'omicidio anche il pm che ha dato incarico ai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce di ricostruire le ultime ore di vita del 66enne ed eventuali nemici. Dal pomeriggio gli inquirenti stanno ascoltando in caserma a Gallipoli tutte le persone vicine alla vittima per ricostruire i fatti.

L'omicidio ha sconvolto la comunità di Galatone. “Sono notizie che non avremmo mai voluto dare. Sono appena tornato dalla campagna, dove purtroppo ha perso la vita il caro Sebastiano Danieli. Un lavoratore instancabile, marito, padre e nonno amorevole, profondamente legato alla sua famiglia” scrive in una nota il sindaco della cittadina salentina, aggiungendo: "Da sempre appassionato di musica, è stato uno storico musicista della banda della nostra città. La nostra comunità è profondamente scossa da questa tragedia. Esprimo la mia massima fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, che in queste ore stanno lavorando senza sosta per fare luce su questo terribile omicidio e assicurarne il responsabile alla giustizia. Un pensiero commosso e un forte abbraccio alla famiglia di Sebastiano, a cui va la vicinanza di tutta la nostra città”.