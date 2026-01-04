Attualità
Aggredito da baby gang a Catania, il papà della vittima: “Mio figlio 14enne picchiato per passatempo”

Un 14enne è stato aggredito da una baby gang a Catania. Il padre ha denunciato l’accaduto alle autorità e sui social. Il ragazzo è stato medicato in ospedale. Due degli aggressori, entrambi minorenni, sono stati identificati.
A cura di Eleonora Panseri
"Mio figlio di 14 anni è stato pestato, così, per passatempo da una baby gang". È la denuncia del papà di un ragazzino che nelle scorse ore è stato aggredito da un gruppo di coetanei in piazza Stesicoro a Catania.

Il padre della vittima ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti e in un post su Facebook ha allegato anche delle foto del figlio, con bende sulla testa e sul volto, in particolare sull'occhio destro.

Il minore si è infatti dovuto recare in ospedale per farsi medicare le ferite riportate nell'aggressione. "Non controllo più le mie emozioni, saggiamente, però capisco che per il suo bene e quello dei miei cari devo andare oltre. Credetemi, uno sforzo immane…", ha aggiunto.

A quanto si apprende, due degli aggressori, entrambi minorenni, sono stati identificati dalla polizia che ha convocato i genitori per affidarli alle famiglie.

Sull'accaduto è intervenuta la coordinatrice comunale Mpa Catania: "La baby gang avrebbe agito senza alcun motivo apparente in uno dei luoghi simbolo della città frequentato da giovani famiglie e turisti, piazza Stesicoro".

"Questo episodio, uno dei tanti che probabilmente sarebbe rimasto senza voce (se non per la denuncia del padre sui social), ci riempie di grande preoccupazione e impone una riflessione seria e responsabile sulle politiche di sicurezza urbana e controllo del territorio e della microcriminalità urbana", ha aggiunto.

E conclude: "È importante che i centri di maggiore aggregazione urbana siano costantemente presidiati con una presenza attiva, anche piccola ma stabile di nuclei della Polizia Municipale, in modo da prevenire episodi come quello accaduto e garantire un diritto alla sicurezza per i giovani, le loro famiglie e tutta la città".

