video suggerito

Aggredito a zampate da un orso mentre cerca funghi, uomo ferito in Trentino: caccia all’animale Il 33enne, colpito a braccia e schiena, è tornato a piedi al paese più vicino dove, ancora sanguinante, ha chiesto aiuto e dato l’allarme. La Provincia di Tento ha fatto scattare la caccia all’animale ma le associazioni animaliste annunciano battaglia in caso di abbattimento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 33 anni è stato aggredito e ferito da un orso nelle scorse ore in Trentino dove era in cerca di funghi nei boschi della zona. Stando al racconto del fungaiolo ferito, l'animale selvatico lo avrebbe attaccato all'improvviso colpendolo a zampate prima di allontanarsi. L'episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, sabato 19 ottobre, tra i boschi di Bleggio superiore, in provincia di Trento.

L'uomo ha raccontato che era da solo in cerca di funghi in località Rango quando l'orso lo avrebbe sorpreso alle spalle. Nel tentativo di fuggire è caduto e l'animale si è avventato verso di lui colpendolo ripetutamente con le zampe alla schiena e alle braccia prima di allontanarsi. L'uomo, vistosamente ferito ma in maniera non grave, è tornato poi autonomamente a piedi fino al paese più vicino dove, ancora sanguinante, ha chiesto aiuto e dato l'allarme.

L'episodio ha scatenato di nuovo le polemiche in Trentino dove l'amministrazione provinciale ha annunciato che è scattata la caccia all'orso autore dell'aggressione ipotizzando un nuovo possibile provvedimento di abbattimento. "I reperti genetici lasciati sui vestiti potranno essere utili all'identificazione del grande carnivoro al fine di procedere con il provvedimento di rimozione previsto dal Pacobace per orsi riconosciuti come pericolosi", ha fatto sapere infatti la Provincia di Trento.

“Servono provvedimenti severi. La vita delle nostre persone, dei turisti, degli operatori non può essere in pericolo come avvenuto ancora” ha dichiarato Roberto Failoni, assessore alle foreste e alla caccia della Provincia di Trento. All'orizzonte però ci sono già provvedimenti di ricorso da parte delle associazioni animaliste. L'Oipa ha dichiarato che presenterà un’istanza di accesso agli atti per conoscere nel dettaglio le circostanze dell’accaduto e annuncia ricorso al Tar in caso di provvedimento di abbattimento dell’orso. Stesso annuncio anche da parte della Leal.