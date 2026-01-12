Aggredisce la moglie e tenta di violentarla, il figlio lo picchia e lo mette in fuga: arrestato in ospedale

È accaduto in provincia di Reggio Emilia dove il 56enne è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri in ospedale dove era andato per farsi medicare dopo la colluttazione col figlio.

Al culmine dell’ennesima lite in casa, ha aggredito la moglie picchiandola e tentando anche di violentarla ma davanti a lui questa volta ha trovato il figlio che si è frapposto tra la coppia ingaggiando una violenta colluttazione col padre e salvando così la donna. È accaduto in provincia di Reggio Emilia dove il 56enne protagonista della triste storia è stato poi arrestato dai carabinieri di San Polo d'Enza che lo hanno raggiunto in ospedale dove era andato a farsi medicare per i colpi ricevuti.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, l’uomo aveva aggredito la moglie 46enne nella loro casa di famiglia sbattendola a terra dove avrebbe anche cercato di costringerla ad avere un rapporto sessuale non consenziente. Alla donna l’uomo aveva tentato di strappare i vestiti e anche tappato la bocca per evitare che gridasse e infine, di fronte alla sua resistenza allo stupro, avrebbe anche tentato di strangolarla stringendole le mani attorno al collo, come confermano anche le lesioni e i segni che la 46enne aveva al momento dei soccorsi.

A fermare l’aggressione però il figlio ventenne della coppia che, attirato dal trambusto e dalle urla della donna, è accorso e ha trovato il padre che minacciava la madre. Il giovane è subito intervenuto scagliandosi contro il padre e ingaggiando una colluttazione con l’uomo per fermarlo, rimanendo anche ferito al volto. Lo tesso ragazzo poi ha chiamato i carabinieri con una telefonata di emergenza mentre il padre si allontanava prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Quando i militari dell’arma sono giunti sul posto e accertato quanto accaduto, si sono messi sulle tracce del 56enne rintracciandolo poco dopo al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove era andato per farsi medicare le lesioni subite.

Il racconto di moglie e figlio hanno portato alla luce una situazione familiare caratterizzata da vessazioni fisiche e psicologiche che andava avanti da anni. Per il 56enne è scattato l’arresto in flagranza di reato con le accuse di tentata violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati.