Aggredisce invalido in strada per rubargli il marsupio: la vittima lasciata in stato di semi-inconscienza È accaduto a Corigliano Rossano, in Calabria: a chiamare i carabinieri alcune persone che hanno assistito alla violenta aggressione e che hanno aiutato i militari a rintracciare il responsabile.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una violenta aggressione ai danni di un uomo, invalido civile, si è consumata in pieno centro a Corigliano Rossano, in Calabria. I carabinieri del Reparto radiomobile hanno arrestato un uomo – si tratterebbe di un giovane marocchino – con l’accusa di rapina aggravata: avrebbe picchiato con violenza la sua vittima al fine di rapinarlo del marsupio coi soldi.

Stando a quanto ricostruito l’aggressore, senza fissa dimora e in città in questo periodo ospitato da alcuni connazionali, avrebbe preso di mira un uomo di mezz'età e, dopo averlo scaraventato a terra, lo avrebbe picchiato al punto tale dal lasciarlo in stato di semi-inconscienza in strada. Tutto per strappargli il marsupio che la vittima indossava a tracolla e che conteneva all'interno soldi e documenti.

A dare l’allarme e chiamare i carabinieri sono state alcune persone che hanno assistito a quanto accaduto ed è grazie alle loro testimonianze che poco dopo i militari hanno individuato e bloccato il presunto aggressore, trovato nei pressi di una stazione di servizio. Il giovane aveva ancora con sé il marsupio della vittima: i carabinieri, dopo averlo perquisito, lo hanno accompagnato in caserma dove, grazie alle operazioni di fotosegnalamento, si è riusciti ad identificarlo. A suo carico, stando a quanto ricostruito, era stato emesso di recente un ordine di espulsione del territorio nazionale.

I militari hanno poi provveduto a restituire alla vittima il marsupio con i soldi e i documenti: l’uomo nell’aggressione ha riportato una serie di lesioni al volto e in altre parti del corpo.