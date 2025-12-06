Attualità
Aereo ultraleggero vola in maniera irregolare poi precipita nelle campagne di San Sperate: ferito il pilota

Tragedia sfiorata oggi a San Sperate dove un aereo ultraleggero è precipitato in un’area rurale per cause che sono in via di accertamento. Il pilota, un uomo di 77 anni, ha riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.
A cura di Ida Artiaco
Tragedia sfiorata oggi in Sardegna: un aereo ultraleggero è precipitato questa mattina intorno alle 9 in un'area rurale di San Sperate, nel boschetto di Piscinortu, all'incrocio con via Riu Abis, per cause che sono ancora in via di accertamento.

Il pilota, un uomo di 77 anni originario proprio di San Sperate, è al momento cosciente ma in condizioni critiche. Dopo l'incidente è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Avrebbe riportato delle fratture e un trauma cranico, ma stando alle ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Il velivolo era decollato dall’aviosuperficie di Decimoputzu. Alcuni testimoni – come riporta la stampa locale – avrebbero visto l’aereo volare in maniera irregolare: non è escluso che il pilota possa essere stato colto da malore mentre era alla cloche e che abbia tentato un atterraggio di fortuna, ma potrebbe anche essersi trattato di un guasto tecnico, facendo diventare l'ultraleggero ingovernabile. L'impatto con il suolo è stato violento ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

L'allarme è partito dal personale sanitario del 118, che ha richiesto il supporto dei Vigili del fuoco di Cagliari. Quest'ultimo hanno messo in sicurezza l'aeromobile e l'area circostante per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Gli inquirenti sono a lavoro per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.

Attualità
Attualità
