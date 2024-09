video suggerito

Aereo disperso sull’Appennino da giorni, ritrovato il relitto: nessun sopravvissuto tra i 3 passeggeri È stato ritrovato oggi, giovedì 19 settembre, l’aereo disperso giorni fa sull’Appennino. Nessuno delle tre persone a bordo è sopravvissuta. Le operazioni sono state gestite dall’aeroporto civile di Lucca con l’Aeronautica Militare e il Soccorso Alpino e Speleologico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Intorno alle 18 di oggi, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico toscano sono riusciti a individuare sul Monte Bocco, precisamente sul versante toscano, i relitti dell'aeromobile smarrito nel pomeriggio di martedì. Sul posto sono confluiti anche i tecnici del servizio regionale dell'Emilia Romagna e un medico del CNSAS per constatare la morte dei tre passeggeri che erano a bordo del velivolo.

Le operazioni sono state gestite dall'aeroporto civile di Lucca dove era in corso l'esercitazione internazionale di soccorso aereo Grifone a guida dell'Aeronautica Militare con il Soccorso Alpino e Speleologico per il coordinamento delle attività via terra. L'esercitazione è stata riconvertita a operazione reale e ha impegnato gli elicotteri dell'Aeronautica e del Soccorso Alpino in diverse missioni di ricognizione e di ricerca.

Ritrovato l'aereo disperso da martedì sull'Appennino tosco-emiliano: purtroppo nessun sopravvissuto