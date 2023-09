Adamo Guerra in Grecia per 10 anni dopo finto suicidio, a Lugo “molti sapevano che non era morto” A Lugo, i residenti non avevano mai creduto al suicidio di Adamo Guerra, l’uomo scomparso 10 anni fa e rintracciato dalla trasmissione Tv “Chi l’ha visto?” in Grecia. Secondo i concittadini del finto scomparso, in molti sapevano che il commerciante era ancora vivo.

A cura di Gabriella Mazzeo

A Lugo, in molti sapevano che Adamo Guerra non era morto. O meglio, molti lo sospettavano: neppure l'ex moglie Raffaella riusciva a credere che l'uomo, nel 2013 45enne, fosse morto. A volte, come lei stessa aveva raccontato alla trasmissione Tv "Chi l'ha visto?", aveva provato a convincersene, ma poi quell'inaspettata richiesta di residenza all'estero avanzata dall'ex compagno le aveva dato ragione. Inizialmente aveva pensato che quella richiesta potesse essere stata avanzata da un omonimo, poi aveva immaginato potesse trattarsi di un furto di identità.

Invece quei documenti compilati e debitamente firmati arrivavano proprio da Adamo Guerra, l'uomo che 10 anni fa aveva inscenato la sua morte. Secondo quanto riporta La Repubblica, si mormorava già prima che Adamo vivesse a Patrasso da tempo e che non fosse mai morto. A sentire i residenti di Lugo, nel paese tutti sapevano dove si trovasse l'ex commerciante.

La madre di Guerra, colei che ritrovò le lettere che hanno fatto pensare al suicidio, ha dichiarato ai giornalisti di essere contenta per il figlio, ma non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni sulle voci che girano in Paese dopo la messa in onda della puntata di "Chi l'ha visto?" da Patrasso. "Parlate con la moglie – ha affermato la donna al citofono – ha fatto tutto lei".

Adamo Guerra

Paolo Guerra, padre del "fuggiasco", è morto ormai da tempo. L'ex moglie dell'allora 45enne, Raffaella, lavora in un grande magazzino di elettronica per occuparsi delle figlie ormai maggiorenni. Quando l'uomo ha inscenato la propria tragica morte, le due avevano poco più di 10 anni. Una delle due figlie oggi adulte ha perfino avuto un figlio nel frattempo. "Mia figlia Raffaella fa il doppio del lavoro da dieci anni – racconta il padre dell'ex moglie di Guerra -. Dobbiamo pensarci anche noi nonni. Con Adamo non era successo niente e neppure c'erano state litigate. Le figlie? Sono rimaste a bocca aperta davanti a quella dichiarazione. Non so se sono arrabbiato, so che ha lasciato moglie e figli senza motivo. In un certo senso lo sono. Che altro posso dire?".