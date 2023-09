Il passo falso di Adamo Guerra: come è stato trovato in Grecia l’uomo che finse il suicidio 10 anni fa Nel 2022 Adamo Guerra aveva richiesto all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia: così si è scoperto che non era affatto morto suicida come aveva fatto credere alla moglie e alle due figlie dieci anni fa.

A cura di Davide Falcioni

Scomparso nel nulla a luglio 2013, lasciando nell'angoscia la sua famiglia, moglie e due ragazzine di 12 e 16 anni. Nella sua casa di Imola erano state rinvenute alcune lettere in cui lasciava intendere che si sarebbe tolto la vita. Eppure si trattava solo di una cinica messinscena: Adamo Guerra, oggi 55 anni, ex rappresentante di casalinghi originario di Lugo, infatti è vivo e vegeto e si è rifatto una vita a Patrasso, in Grecia.

A scoprire la verità è stata una troupe di ‘Chi l’ha visto?‘ dopo un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, partendo da un presupposto. Nonostante avesse annunciato il suicidio il corpo di Guerra non era mai stato trovato. Di per sé nulla di strano, ma altri elementi avevano fatto fiutare ai giornalisti Rai la possibilità che quell'uomo non fosse affatto morto. Guerra – infatti – si trovava in Grecia, dove probabilmente è stato per tutti i dieci anni.

La cronistoria della vicenda

Ma andiamo con ordine. Nel 2013 l'uomo lasciò delle lettere sul tavolo della sua abitazione: "Ciao mamma e papà, non ho molte parole da dire, ma purtroppo è andata sempre male. E adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo", scriveva l'uomo.

Tutto lasciava intendere che avesse deciso di farla finita, ma ben presto era emersa una prima incongruenza. Una settimana dopo, infatti, l'auto di Guerra era stata trovata parcheggiata vicino al porto di Ancona. L'allora 45enne aveva acquistato un biglietto per imbarcarsi il 9 luglio su un traghetto in partenza per Patrasso. La Procura aveva cercato di capire che ne fosse di lui, ma aveva chiuso le indagini nel 2015, avvalorando l’ipotesi dell’allontanamento volontario e anche quella di un suicidio. Raffaella Borghi, sua moglie, aveva finito per convincersi che Adamo si era gettato in mare e che per questo era stato impossibile recuperarne il corpo.

La svolta del caso e il passo falso di Guerra

La svolta del caso è arrivata alcuni mesi fa, quando Raffaella ha presentato le pratiche per il divorzio. "L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso". Per la donna è una doccia fredda: scopre infatti che in Grecia c'è un Adamo Guerra che nel 2022 aveva richiesto all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia. La donna dapprima pensa a un caso di omonimia, poi a un furto d'identità. Invece si trattava proprio del marito creduto morto per dieci anni. L'uomo, dal canto suo, è stato abilissimo a far perdere le sue tracce ma la richiesta di iscrizione all'Aire è stato il passo falso che ha fatto crollare il suo castello di bugie.

Dopo la segnalazione a Chi L'Ha Visto, Guerra è stato intercettato a Patrasso da un inviato Rai al quale ha confermato la sua identità. Così è finita una menzogna durata dieci anni che aveva gettato nello sconforto un'intera famiglia.