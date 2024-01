Aveva simulato il suicidio per allontanarsi dalla famiglia: 500 euro di multa per Adamo Guerra L’uomo, scomparso per alcuni anni e poi trovato in Grecia, era accusato di violazione degli obblighi familiari proprio in connessione alla sua fuga. A denunciarlo, per aver abbandonato il domicilio di Lugo di Romagna (Ravenna) nel 2013 facendo perdere le sue tracce, era stata la moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Adamo Guerra, l’uomo che per anni era sparito dalla vita dei suoi familiari fingendo il suicidio e lasciando l’Italia, alla fine ha patteggiato 40 giorni di reclusione più 100 euro di multa, convertiti in una pena pecuniaria di 500 euro.

Guerra era accusato di violazione degli obblighi familiari proprio in connessione alla sua fuga. A denunciarlo era stata la ex moglie Raffaella Borghi, che accusava Guerra di aver abbandonato il domicilio di Lugo di Romagna (Ravenna) nel 2013 e di essersi sottratto ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale, facendo mancare i mezzi alle due figlie.

Guerra, rappresentante di articoli casalinghi di Imola, era "scomparso" nel 2013 dopo aver lasciato alcune lettere indirizzate ai genitori e alla ex moglie in cui annunciava di "volerla fare finita". Pochi anni dopo la scomparsa dell’uomo, la ex moglie però era venuta a conoscenza informalmente che lui in realtà non era morto ma viveva in Grecia.

La vicenda di Adamo Guerra era diventata nota alle cronache grazie alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”: lì infatti la ex moglie si era rivolta per raccontare la sua storia e "trovare" il padre delle sue figlie. Aveva spiegato di avere contattato prima nel 2019 poi nel 2021 il consolato italiano ad Atene e di aver presentato una denuncia ai carabinieri di Imola per accusare l’ex di violazione degli obblighi familiari, in relazione al mantenimento delle due figlie. "Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma. Per me non è un uomo e non è un padre", aveva detto la donna in trasmissione.

Poi Guerra è tornato in Italia e lo scorso dicembre è arrivato il divorzio tra lui e Raffaella Borghi: l’uomo si era presentato in tribunale a Ravenna per la prima udienza, non era presente alla seconda quando il giudice civile aveva sancito il divorzio.

Il patteggiamento con la Procura è stato accolto dal giudice e ha escluso la possibilità per ex moglie e figlie di costituirsi parte civile.