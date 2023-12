Hanno ufficialmente divorziato Adamo Guerra e Raffaella Borghi: lui si finse morto per 10 anni Hanno ufficialmente divorziato Adamo Guerra e Raffaella Borghi, la donna dalla quale Guerra risultava separato al momento della sua scomparsa, avvenuta 10 anni fa. L’uomo si era finto morto per dieci anni, ma poi è stato rintracciato dalla redazione del programma “Chi l’ha visto?” che lo ha trovato in Grecia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il divorzio fra Adamo Guerra e Raffaella Borghi è ora ufficiale: l'uomo, originario di Lugo (Ravenna) aveva finto il suicidio ed era stato individuato dopo 10 anni in Grecia. Nei giorni scorsi, la sentenza che ha reso ufficiale il divorzio è stata depositata al tribunale di Ravenna. L'uomo è comparso per la prima volta davanti ai giudici del Tribunale di Ravenna a ottobre dopo 10 anni in cui si era finto morto per la prima udienza di divorzio.

Proprio quelle pratiche avevano permesso a Raffaella Borghi di scoprire la verità sul padre delle sue figlie. "Credevo si fosse gettato giù" aveva raccontato a "Chi l'ha visto?" dopo aver raccontato al reporter della trasmissione dello strano utilizzo dei documenti dell'ex marito localizzati in Grecia. Raffaella Borghi aveva creduto a un furto di identità sulla pelle dell'ex marito che credeva morto, ma poi il reporter della trasmissione di Federica Sciarelli si era ritrovato davanti proprio ad Adamo Guerra che per 10 anni si era finto morto.

Oggi, però, la firma sui documenti per il divorzio è finalmente arrivata: quando Guerra scomparve, 10 anni fa, aveva appena intrapreso con la moglie la pratica per il divorzio, anche se i due erano rimasti in ottimi rapporti. "L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso – aveva spiegato la donna alla trasmissione in onda sulla Rai – ma era vivo. Aveva fatto richiesta all'Aire di essere riconosciuto come cittadino italiano residente in Grecia".

Per anni, Guerra non ha adempiuto ai doveri verso le sue figlie, che all'epoca della sua scomparsa erano ancora minorenni. "Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì – aveva raccontato la donna alla redazione del programma -. Quando ti chiamano e ti dicono che una persona cara è scomparsa, si entra dentro a un tunnel di cui non si vede la fine. Per me lui non è un uomo e nemmeno un padre".

A gennaio 2023, invece, è in programma la prima udienza del processo penale intentato a Guerra per la violazione degli obblighi familiari nei confronti delle figlie, all'epoca ancora minorenni.