Accusato di stupro sui figli di 3 e 4 anni, padre va a processo con l’amico: la mamma lo aveva già denunciato

Un uomo di 35 anni è stato accusato di violenza sessuale sui figli di 3 e 4 anni insieme a un amico. La mamma dei bimbi, dalla quale il 35enne si stava separando, aveva già denunciato presunti abusi, ma il tutto era stato archiviato.

Un uomo di 35 anni e l'amico sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due bambini di 3 e 4 anni. Il 35enne di Treviso avrebbe abusato dei figli minorenni insieme a un amico stretto e la denuncia è arrivata dalla mamma dei piccoli. I due amici sono difesi dagli avvocati Marcello Stellin, Nicola Poloni e Alessandra Nava.

I due dovranno presentarsi davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Treviso il prossimo 26 febbraio per l'inizio del processo. Il padre 35enne era già stato denunciato dalla moglie dalla quale si stava separando, ma il fascicolo era stato archiviato.

Secondo quanto ricostruito, la violenze si sarebbero verificate in un contesto familiare già disordinato, con i genitori delle due piccole vittime in "guerra" per la separazione e in aperto contrasto per l'entità dell'assegno di mantenimento, oltre che per le giornate da passare con i figli.

Dopo la prima denuncia della moglie del 35enne, la Procura aveva optato per l'archiviazione. L'anno scorso però, la donna ha presentato una seconda denuncia più dettagliata, parlando anche dell'amico dell'ex partner. Quest'ultima ha portato all'apertura di una seconda indagine nel corso della quale sono stati sentiti in incidente probatorio anche i due bambini.

Cosa sia emerso non è noto, ma per ora quel che è certo è che il 35enne e l'amico dovranno presentarsi in tribunale il prossimo 26 febbraio. Secondo l'accusa, i due avrebbero "approfittato" del momento di disordine familiare dato dalla separazione per agire indisturbati. Scoperti dalla mamma dei due bambini, avrebbero poi cercato di negare i fatti, adducendo come motivazione della denuncia presentata per due volte dalla donna gli screzi dovuti alla separazione ancora in atto. I due dovranno ora rispondere del reato supposto di violenza sessuale su minore.