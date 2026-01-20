Accosta l’auto in un luogo buio, le strappa il cellulare e la violenta: ventenne arrestato a Matera

Una 14enne è stata abusata da un 52enne fiorentina, ora finito agli arresti

Un ventenne di Matera è stato tratto in arresto con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 16 anni. Per il giovane la polizia ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, al termine di un’indagine scaturita dalla denuncia della vittima. È stata infatti la stessa adolescente a dare l’allarme, presentandosi al Pronto soccorso dell’ospedale di Potenza e riferendo ai sanitari di essere stata stuprata da un suo conoscente. Da lì si è attivata la macchina investigativa: le dichiarazioni della ragazza e della madre, raccolte dalla Squadra Mobile di Potenza e condivise con i colleghi di Matera, hanno permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile e di ricostruire quanto accaduto.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini la sera precedente la giovane era uscita con un’amica e un altro ragazzo. A bordo dell’auto di quest’ultimo i tre avevano raggiunto un locale alla periferia di Matera, dove si erano incontrati con un gruppo di coetanei. Con il pretesto di fermarsi a fare rifornimento, il ragazzo sarebbe riuscito a rimanere solo in macchina con la sedicenne. Durante il tragitto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe improvvisamente accostato l’auto in una zona buia e isolata. Dopo averle strappato i vestiti e sottratto il telefono cellulare, l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale.

Gli agenti della Squadra Mobile di Matera, rintracciato il ventenne nella sua casa, hanno sequestrato degli indumenti indossati in occasione dell'aggressione, l'auto e il cellulare, mentre, nei paraggi del luogo dove era stata consumata la violenza, hanno recuperato, tra i rovi, il reggiseno della vittima.