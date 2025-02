video suggerito

Accoltellato durante una lite per il parcheggio a Potenza: arrestato un 52enne per tentato omicidio A Potenza un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver accoltellato un coetaneo durante una lite per un parcheggio. L'accusa mossa nei confronti del 52enne è quella di tentato omicidio. La vittima dell'aggressione, soccorsa e portata d'urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Potenza dopo aver accoltellato un coetaneo durante una lite per il parcheggio dei loro mezzi pesanti. I due uomini coinvolti sono entrambi autotrasportatori calabresi.

L'accusa mossa nei confronti del 52enne è quella di tentato omicidio. L'uomo è stato immediatamente condotto in carcere, dove si trova attualmente, e la misura di custodia è stata confermata anche dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Potenza dopo la convalida dell'arresto.

Sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dai militari dell'Arma, che hanno eseguito l'arresto del 52enne potentino, la lite per il parcheggio è avvenuta nella zona industriale del capoluogo lucano.

Durante il diverbio, purtroppo rapidamente degenerato, il 52enne avrebbe estratto un coltello a serramanico, con una lama della lunghezza di circa 20 centimetri, e avrebbe colpito più volte l'altro autotrasportatore. I fendenti avrebbero raggiunto l'addome del 50enne.

I Carabinieri sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'aggressione dopo aver ricevuto una segnalazione al Numero unico per le emergenze 112. A contattare i militari sarebbe stato un cittadino che aveva riferito di star assistendo a una lite molto violenta.

Appena arrivati sul posto i Carabinieri hanno ricostruito la vicenda, che sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi, domenica 2 febbraio.

La vittima dell'accoltellamento è stata rinvenuta a terra, sanguinante. Il 50enne, rapidamente soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza.

All'interno del nosocomio è stato preso in carico dai medici e sottoposto alle cure necessarie. A quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.