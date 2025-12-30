Attualità
Accende il camino con un contenitore di alcol etilico: uomo avvolto dalle fiamme, è gravissimo

Un 79enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha provato ad accendere il camino un contenitore di alcol etilico: è stato avvolto dalle fiamme. Si trova ricoverato in prognosi riservata.
Un 79enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, si trova ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Stando alle prime informazioni, si è ustionato dopo aver provato ad accendere il camino un contenitore di alcol etilico. Tutto è accaduto questa mattina.

Una volta usato l'alcol sono scoppiate le fiamme: l'anziano è stato avvolto dal fuoco e ha riportato ustioni diffuse sul 70 per cento del corpo. La fiammata è stata violenta: oltre ad aver avvolto completamente il corpo della vittima ha anche annerito le pareti della cucina. Subito è stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri della locale stazione. Sul posto il 79enne è stato stabilizzato e poi trasferito a bordo di un'ambulanza all'ospedale di Teramo: la sua prognosi resta riservata ma si trova purtroppo in gravi condizioni.

