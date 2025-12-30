Accende il camino con un contenitore di alcol etilico: uomo avvolto dalle fiamme, è gravissimo
Un 79enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, si trova ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Stando alle prime informazioni, si è ustionato dopo aver provato ad accendere il camino un contenitore di alcol etilico. Tutto è accaduto questa mattina.
Una volta usato l'alcol sono scoppiate le fiamme: l'anziano è stato avvolto dal fuoco e ha riportato ustioni diffuse sul 70 per cento del corpo. La fiammata è stata violenta: oltre ad aver avvolto completamente il corpo della vittima ha anche annerito le pareti della cucina. Subito è stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri della locale stazione. Sul posto il 79enne è stato stabilizzato e poi trasferito a bordo di un'ambulanza all'ospedale di Teramo: la sua prognosi resta riservata ma si trova purtroppo in gravi condizioni.