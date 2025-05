video suggerito

Abusi sulle atlete minorenni, in carcere allenatore di pallavolo a Barletta: si era finto anche agente di modelle L’allenatore, 48 anni, ha millantato anche di essere il titolare di un’agenzia professionale di reclutamento di fotomodelle, inducendo altre ragazze a subire abusi durante i provini. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prima l'invito nel box, con la scusa di praticare qualche massaggio decontratturante dopo l'attività sportiva. Poi le molestie sessuali, trattamenti “terapeutici” che si sono rivelati veri e propri abusi.

Così un ex allenatore di pallavolo di 48 anni di Barletta è finito in carcere con le accuse di violenza sessuale (anche ai danni di minori) ed estorsione. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, nel corso della sua carriera l'uomo avrebbe più volte abusato di alcune giocatrici della sua squadra, approfittando del suo ruolo di fiducia per sfruttare la fragilità e l'ingenuità delle sue giovanissime allieve.

Tutto è iniziato nel settembre 2023, quando una giovane donna ha trovato il coraggio di raccontare il proprio passato a una psicologa dei servizi socio-assistenziali di Milano. Lì ha confessato di aver subito abusi anni prima, quando era ancora una pallavolista minorenne in una squadra di Barletta. La sportiva ha raccontato di essere stata più volte attratta nel garage dall'allenatore, finto massaggiatore professionale, che le avrebbe poi raccomandato di non parlarne con nessuno per "evitare gelosie" tra compagne di squadra.

Ma non solo. Terminata l’esperienza da allenatore, dal 2019 a oggi l’uomo ha messo in piedi una finta agenzia di modelle, pubblicizzata attraverso annunci social ben confezionati e apparentemente affidabili con casting retribuiti all’estero, selezioni esclusive per spot pubblicitari, promesse di sfilate e notorietà. In questo modo, attraverso "provini gratuiti" con tanto di "prove di disinvoltura" davanti alla camera per le ragazze, il 48enne manipolava le aspiranti fotomodelle e abusava di loro. Sono almeno quattro, finora, le vittime che hanno denunciato molestie sessuali durante i "provini". Ma le indagini stanno cercando di ricostruire l'intera rete di contatti dell'ex allenatore, che coinvolge in realtà anche altre giovani di diverse città pugliesi.