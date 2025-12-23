Attualità
Abusi su ragazzo di 14 anni disabile, arrestato infermiere 63enne a Taormina: l’allarme lanciato dalla scuola

La polizia di Taormina ha arrestato un infermiere in pensione che avrebbe abusato in auto e in un garage di un 14enne disabile che gli era affidato per accudirlo: le indagini, avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche.
A cura di Ida Artiaco
Immagine

È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata un ex infermiere siciliano di 63 anni, oggi in pensione, che avrebbe abusato di un minore disabile di soli 14 anni che gli veniva affidato per accudirlo. È quanto è successo a Taormina, dove l'uomo, originario di Partinico (Palermo), è stato raggiunto dagli agenti del commissariato locale,

Nei confronti dell'indagato la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina, su richiesta della locale Procura. Le indagini, avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche e condotte dai poliziotti del commissariato di Taormina, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Secondo la Procura di Messina, che ha coordinato le indagini, "l'attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti del sessantatreenne" che avrebbe abusato del minorenne, in auto e in un garage, "approfittando dei momenti in cui il minorenne gli veniva affidato e delle ridotte capacità dello stesso". Il 63enne dopo l'arresto è stato condotto in carcere a Messina, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

In aggiornamento. 

