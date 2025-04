video suggerito

Abusi su 16enne in comunità educativa nel Salento: indagato un operatore di 31 anni Gli abusi si sarebbero consumati in più occasioni tra dicembre 2024 e febbraio di quest’anno, anche approfittando, in una circostanza, dello stato di incoscienza della giovane dopo la somministrazione di psicofarmaci. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un operatore di una comunità educativa salentina, 31 anni, è indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 16 anni ospite della struttura. Gli abusi si sarebbero consumati in più occasioni tra dicembre 2024 e febbraio di quest'anno, anche approfittando, in una circostanza, dello stato di incoscienza della giovane dopo la somministrazione di psicofarmaci.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe inoltre minacciato la ragazza per impedirle di raccontare quanto accaduto. A far scattare l'inchiesta è stata la denuncia presentata dai genitori della minore, dopo che la figlia ha trovato il coraggio di confidarsi con loro.

Per mettere nero su bianco le dichiarazioni della presunta vittima, la Procura ha richiesto l'incidente probatorio, ma l’udienza non è stata ancora fissata. Nel frattempo, il 31enne è stato sospeso dall'incarico e non opera più nella comunità educativa in attesa che la sua posizione venga chiarita.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe approfittato dei suoi turni di lavoro per compiere gli abusi, anche durante i tragitti in auto, dopo aver accompagnato gli altri ragazzi della comunità a scuola.