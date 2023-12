Abusa di una bimba nella comunità dove vive approfittando della sua disabilità: arrestato 50enne Un uomo di 50 anni ha abusato di una bimba ancora minorenne residente nella sua stessa comunità, approfittando della sua lieve disabilità. Ad accorgersi degli abusi, altri residenti della struttura che hanno raccontato il tutto alle forze dell’ordine. Il 50enne è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 50 anni avrebbe approfittato della lieve disabilità di una bambina per abusare sessualmente di lei. Il 50enne protagonista di questa vicenda, ospite di una comunità di Monzuno, sull'Appennino bolognese, ha abusato della piccola residente nella stessa struttura insieme ai genitori. La famiglia della bambina non si sarebbe accorta di niente, così come gli altri ospiti della struttura. Stando a quanto emerso durante le indagini delle autorità, che lo hanno poi arrestato nella giornata di lunedì, l'uomo avrebbe approfittato della fragilità della piccola per abusare di lei senza che genitori e altri ospiti della struttura sapessero nulla.

Alcune persone, però, si sono insospettite davanti agli atteggiamenti ambigui del 50enne nei confronti della minore e hanno segnalato quanto visto agli investigatori che hanno poi iniziato le indagini. Dopo aver raccolto i racconti turbati degli ospiti della comunità, le autorità hanno iniziato indagini lunghe e accurate, accertando con prove e dovizia di particolari quanto rivelato dai testimoni. Secondo quanto emerso, il 50enne avrebbe approfittato dello stato di fragilità della piccola e della sua lieve disabilità per abusare impunemente di lei.

Non notare un cambiamento nel comportamento della bimba, però, era impossibile. La minore appariva sempre più turbata e ansiosa, tanto che gli altri adulti della struttura hanno deciso di aggiungere questi dettagli alle informazioni fornite alle forze dell'ordine. Dopo un periodo di indagini, le autorità hanno poi arrestato il 50enne.

Il Gip del Tribunale di Bologna ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal pubblico ministero, che ha delegato i carabinieri di eseguire la misura. L'indagato è stato arrestato lunedì e portato in un istituto penitenziario