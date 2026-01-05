Abusa delle bambine dei suoi parenti in Brasile per sei anni: arrestato in un parcheggio nel Torinese

Un brasiliano naturalizzato italiano è stato arrestato vicino a Torino per violenza sessuale nei confronti delle figlie piccolo di suoi parenti in Brasile. I reati sono stati commessi tra il 2012 al 2018.

Un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di bambine in Brasile. Avrebbe approfittato della parentela con i loro genitori per commettere i reati. Per diverso tempo è stato latitante e ricercato in tutto il mondo. Ora è finito in manette grazie ai poliziotti della squadra mobile di Torino dopo la segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia su ordine dell'Autorità giudiziaria brasiliana. L'uomo dovrà scontare una condanna di vent'anni di reclusione inflitta dal Tribunale penale del distretto di San Paolo per "stupro di persone vulnerabili".

Le violenze sessuali sono state commesse tra il 2012 al 2018. Servendosi del rapporto di parentela con i genitori riusciva a stare da solo con le bambine e abusava di loro. La localizzazione del latitante in Piemonte è avvenuta nell'ambito del progetto "Wanted", promosso e coordinato dallo Sco della polizia poi è entrata in azione la squadra mobile della Questura di Torino, con mirate iniziative di ricerca.

Gli agenti piemontesi nel pomeriggio del 30 dicembre scorso hanno bloccato l'uomo nel parcheggio di un supermercato a Cuorgnè, a poco più di quaranta chilometri dal capoluogo, allo sbocco della Valle Orco, nel Canavese. Ora l'arrestato si trova nel carcere di Ivrea, sempre nel Canavese. Si trova a disposizione delle autorità.