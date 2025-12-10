Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi, lei muore assiderata: il compagno è accusato di omicidio colposo

Thomas Plamberger è accusato di omicidio colposo: ha lasciato la compagna Kerstin Gurtner, 33 anni, lo scorso gennaio a soli 46 metri sotto la vetta del Grossglockner, in Austria. La donna poco dopo è morta assiderata.

Thomas Plamberger è accusato di omicidio colposo. Dovrà chiarire tutti i particolari della tragedia: la compagna Kerstin Gurtner, 33 anni, era morta assiderata lo scorso gennaio a soli 46 metri sotto la vetta del Grossglockner, in Austria. Qui la coppia era venuta in vacanza e aveva deciso di fare l'escursione sulla montagna più alta austriaca. Qualcosa però si è complicato, per capire cosa nel dettaglio sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Resta il fatto che la 33enne è stata lasciata alle 2 del mattino del 19 gennaio a pochi metri dalla vetta: poco dopo è morta assiderata a causa della basse temperature e per i forti venti.

Plamberger si è sempre difeso dicendo di non averla abbandonata mi di essere sceso per cercare aiuto. Sarebbe tornato sul posto 6 ore e mezza dopo quando per la donna non c'era più nulla da fare. Per gli inquirenti l'uomo ha commesso diversi errore: primo tra tutti il fatto che non abbia chiamato i soccorsi sul posto, ma ha deciso di scendere ritardando così le attività di recupero di Kerstin. Da chiedersi anche perché non era stata utilizzata attrezzatura adatta per il percorso invernale in alta quota, eppure Plamberger era il più esperto della coppia. Tra i due quindi era la guida responsabile.

L'uomo ha sempre detto di essere innocente perché ha lasciato Gurtner sulla montagna "di comune accordo". Sull'accaduto indaga la Procura di Innsbruck da 11 mesi. Gli inquirenti hanno esaminato anche i cellulari, gli smartwatch e i computer portatili della coppia alla ricerca di fotografie scattate durante il tragitto verso la vetta. Dalle immagini ci sarebbe la conferma che la donna non era attrezzata adeguatamente per questo tipo di escursioni.